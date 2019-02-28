العثماني يحث الوزراء والإدارة على الاهتمام بانتظارات المقاولين والمستثمرين

هبة بريس

حث رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كافة أعضاء الحكومة ومن خلالهم جميع المسؤولين والأطر والموظفين على أن يظلوا تحت تصرف المقاولة “والاستجابة لطلباتها أو لشكاياتها”.

العثماني، شدد في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ضرورة الإنصات للمقاولين والمستثمرين وتقديم الأجوبة المقنعة لهم، وفي الوقت المناسب، “وإذا تعذر على أي إدارة ذلك، فعليها إما أن تلجأ إلى إدارة أخرى معنية أو ترجع الأمر إلى رئاسة الحكومة لنسهل مهمتها”.

كما أبرز أن الاهتمام بالمستثمرين وبالمقاولة “من واجب الإدارة، ولا يمكن التساهل بشأنه، ولن نتساهل في ذلك لأن هذا هو الذي يدعم الاقتصاد ويعطي دفعة للتشغيل وخلق الثروة”، مشددا على أن جميع القطاعات معنية بتحسين التواصل مع المقاولات والمستثمرين وأن تكون الإدارة “قادرة على الإنصات وحل المشاكل والاستجابة للشكايات ولطلبات المقاولات في الوقت والآجال المناسبة”.

وشدد رئيس الحكومة أن على الإدارة أن تكون إدارة مواطنة وفاعلة، مما يستلزم الرد على الشكايات من خلال أجوبة مقنعة وفي الوقت المناسب، مشيرا الى أن علاقة الإدارة بالمقاولة والمستثمرين “تحتاج إلى الثقة والاحترام وإلى الجدية والمصداقية في التعامل لتجاوز الشك وعدم احترام القانون”، و داعيا الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والابتعاد عن اللامبالاة لتحقيق تحول حقيقي في الإدارة المغربية.

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