السنغال.. رسميا ماكي سال يفوز بولاية ثانية

هبة بريس - وكالات

أعلنت اللجنة الوطنية لفرز الأصوات بالسنغال، اليوم الخميس بدكار، فوز الرئيس المنتهية ولايته، ماكي سال، بولاية ثانية من خمس سنوات برسم الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد المنصرم.

وأوضح رئيس اللجنة، ديمبا كاندجي، خلال مؤتمر صحفي خصص لإعلان النتائج الرسمية المؤقتة لهذا الاقتراع، أن ماكي سال، مرشح تحالف (بينو بوك ياكار) حصل على 27ر58 في المائة من الأصوات المعبر عنها، حيث صوت لصالحه مليونان و554 ألف و605 ناخبا.

وتقدم ماكي سال على منافسيه إدريسا سيك، مرشح (تحالف رومي المعارض) الذي حصل على 898 ألف و674 صوتا (50ر20 في المائة)، واوسمان سونكو (تحالف باستيف) الذي حصل على 687 ألف و65 صوتا (67ر15 في المائة).

وحصل مرشح حزب الوحدة والتجمع، عيسى سال على 178 ألف و553 صوتا (07ر4 في المائة)، فيما حصل ماديكي ديانغ، وزير الخارجية الأسبق، على 65 ألف وصوتين (48ر1 في المائة).

وحسب الأرقام التي أعلنها رئيس اللجنة الوطنية لفرز الأصوات، فقد بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية ما مجموعه 6 ملايين و683 ألف و43 ناخبا، فيما بلغ عدد المصوتين 4 ملايين و426 ألف و344 صوتا منها 42 ألف و465 ملغاة. وبلغت نسبة المشاركة في هذا الاقتراع 23ر66 في المائة.

يشار إلى أن هذه النتائج تظل رسمية ومؤقتة في انتظار إعلان النتائج النهائية من طرف المجلس الدستوري حسب ما تنص على ذلك المادة 35 من الدستور.

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