حسام حبيب يصدم الجمهور بتعليقه على زواج أنغام وأحمد إبراهيم

هبة بريس - وكالات

صدم الفنان المصري حسام حبيب الجمهور بتصرفه تجاه زواج الفنانة المصرية أنغام والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، حيث نشر حسام عبر صفحته الخاصة على انستغرام، صورة لأنغام وإبراهيم وعلّق عليها قائلاً: “ألف مبروك يا حبايب قلبي ربنا يباركلكم ويوفقكم ويجعلكم سند لبعض ويبعد عنكم الحاقدين وولاد الحرام.. ومبروك ألف مبروك على الألبوم الرائع وخصوصاً أغنية “يا ريتك فاهمني”.

إلا أن المفاجأة كانت بحذف حبيب لهذه الصورة بعد قليل ونشر مكانها صورة ينعى فيها ضحايا إنفجار القطار قائلاً: ” إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم اشف كل مصاب في حادث محطة مصر ويصبر أهالي الضحايا ويسكنهم فسيح جناته. وبعتذر أنا بره مصر وماكنتش عارف بالحادث أصلاً”.

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