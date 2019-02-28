تارودانت: عشريني يلقى حتفه نتيجة حادث سير مميث ضواحي أولاد تايمة‎

محمد ضباش - هبة بريس

لقي شاب في عقده الثاني حتفه، ليلة أمس الأربعاء 27 فبراير 2019، على اثر حادث سير مميت بالطريق الوطنية رقم 10 على مستوى دوار سعيد جماعة سيدي بوموسى أولاد تايمة بإقليم تارودانت.

وحسب مصادر محلية، فهذا الحادث الأليم وقع حوالي الساعة التاسعة والنصف من ليلة أمس، إثر دهس سيارة رباعية الدفع لشاب، أكد شهود عيان أنه كان في حالة غير طبيعية، حيث عمد إلى التمدد وسط الطريق العام قبل أن تصدمه السيارة التي كانت قادمة من أولاد تايمة في اتجاه مدينة انزكان وترديه قتيلا على الفور.

وفور علمها بالنبأ، هرعت مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان حيث تم نقل الضحية لمستودع الأموات بالمستشفى المحلي لأولاد تايمة، في حين تم فتح تحقيق في الحادث لمعرفة ظروف وملابسات وقوع الحادثة وتحديد المسؤوليات.

هذا وفي ذات السياق، فقد كانت الطريق الإقليمية رقم 1010على مستوى دوار الكراكر بجماعة إسن ضواحي أولاد تايمة، هي الأخرى مسرحا لحادث سير آخر، عصر أمس الأربعاء، بعدما صدمت سيارة خفيفة زرقاء اللون شابا عشرينيا كان على مثن دراجته الهوائية وتلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، بينما تم نقل الضحية في حالة حرجة إلى مستشفى أولاد تايمة لتلقي العلاجات الضرورية.

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