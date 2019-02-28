رئيس الحكومة الجزائري: “لانريد أن نصبح مثل سوريا”

هبة بريس - وكالات

حذر رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى، الخميس، من تكرار “سيناريو سوريا” في بلاده جراء التظاهرات التي ترفض ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وقال أويحيى خلال كلمة له في البرلمان إنّ المسيرات في سوريا بدأت بالورود وانتهت بالدم، داعيا الشباب الى التعقل وتجنب محاولة تضليلهم، على حد تعبيره.

ونقلت صحف محلية عن رئيس الوزراء الجزائري تحياته لـ”روح السلمية” التي أبداها المتظاهرون خلال المسيرات، إلا أنه حذّر من بعض الأطراف التي تريد استغلال الأوضاع لـ”زرع الفتنة، والدعوة إلى الخراب”.

كما عبّر عن غضبه، من التقارير الإعلامية الأجنبية التي وصفت المسيرات السلمية بالجزائر، بالربيع العربي الذي جاء متأخرا، وفقا لما ذكرت صحيفة “النهار” المحلية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف” “نقول للجزائريين من حقكم الاختلاف مع النظام لكن لا نريد الاختلاف مع الوطن، الجزائر عانت كثيرا وبكت كثيرا، لا نريد عودة الخراب”.

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