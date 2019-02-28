شبكات محترفة وراء سرقة التيار الكهربائي بجهة فاس – مكناس

ع محياوي – هبة بريس

ارتفعت وتيرة عمليات سرقة التيار الكهربائي بعدة مناطق بجهة فاس – مكناس ، مما تسبب في إلحاق خسائر كبيرة بمداخيل المكتب الوطني للماء والكهرباء.

ووفق مصادر ” هبة بريس ” فإن سرقة الربط الكهربائي أصبحت أكثر تنظيما وتقف وراءها شبكات منظمة و مختصة في ذلك؛ تسهل عمليات السرقة التي تكبد الخزينة خسائر سنوية تقدر بملايين الدراهم.

وأضافت ذات المصادر أن “النقط السوداء لعميات سرقة الكهرباء” تمركزت في عدة أحياء منها الهامشية و العريقة بجل مدن عاملات أقاليم جهة فاس – مكناس، و بلغ عدد الاختلاس لسنة 2018 ، 1126 حالة فردية بما يعادل 8381 ميكاواط ساعة من كمية الطاقة المختلسة و التي تتجاوز قيمتها المالية بـ 13 مليون درهم.

وأوضحت المصادر التي تحدثت إليها ” هبة بريس ” في هذا الشأن، غير راغبة في كشف هوياتها، أن المسؤولين الجهويين للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ” قطاع الكهرباء ” يتوفرون على كافة الإمكانيات التقنية التي تتيح لهم التعرف على المناطق التي تشهد عمليات السرقة و هوية أصحابها.

كما توضح بشكل جلي حجم الاستهلاك الفعلي، وكذا المبالغ المالية المحصلة، وهو ما يتيح التعرف على حجم وكمية الكهرباء التي تتم سرقتها في كل منطقة و ذلك بمجهودات طاقم محنك من القطاع ، و كل هذه العمليات النوعية تجرى بتعليمات من السيد عبد الرحيم الحافظي المدير العام لقطاع المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب لاسترجاع الأموال المختلسة و لإصلاح الإدارة من الفئة المفسدة .

هذا وقد صرحت فئة حقوقية لـ ” هبة بريس ” أن منطقة سبع أعيون و توجطات عرفت نسبة كبيرة في سرقة الكهرباء و اتهمت ذات المصادر موظف ورئيسه المباشر في كل ما يجري بالمنطقة من تلاعبات و خروقات و يحملونهم مسؤولية التستر على الموالين لهم في سرقة الكهرباء بطريقتهم الخاصة، وطالبت ذات الفئة الحقوقية السيد ” عبد الرحيم الحافظي ” المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب بفتح تحقيق في الموضوع و معاقبة المخالفين و المساهمين في ذلك.

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