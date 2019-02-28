نجاح الطاقم التحكيمي المصري يضع مديرية التحكيم في ورطة

ادريس دحني – هبة سبور

أجمع جميع المتتبعين أن الطاقم التحيكيمي الذي أدار مباراة الكلاسيكو بين الجيش الملكي والرجاء البيضاوي برسم الجولة 19 من بطولة اتصالات المغرب كان في المستوى ,واستطاع أن يقود السفينة إلى بر الأمان , بعدما تعامل بصرامة مع جميع الحالات التي واجهها , وكان جريء بالإعلان عن ضربتي جزاء لأصحاب الأرض .

وسيشكل نجاح الطاقم التحكيمي المصري والذي تم اختياره لهذه المباراة منعرجا مهما في تاريخ التحيكم المغربي , بحيث ستكون مديرية التحكيم مطالبة بتوفير حكام اجانب في المستوى لإدارة المباريات الكبرى كالديربي والكلاسيكو , خصوصا بعد التراجع الكبير الذي عرفه الحكام المغاربة والذين تسببو في أخطاء كارثية غيرت نتائج العديد من المباريات , وساهمت في إرتفاع حدة الإحتجاجات من طرف رؤساء الفرق والجماهير .

وحسب مصادر هبة سبور فإن مديرية التحكيم تتجه نحو تبني مشروع استطاب حكام اجانب لقيادة المباريات الكبرى , وبالموازاة مع ذلك ستحاول التركيز على تكوين حكام شباب قادرين على تحمل مسؤلية إدارة المباريات بكل حزم وحياد .

وللإشارة فالحكم جهاد جريشة والذي قاد مباراة الجيش ضد الرجاء شارك في بطولة كأس العرب 2012 والتي استضيفت السعودية ، وشارك أيضًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2013 ، واختير حكمًا لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل ، وفي عام 2016 اختير في المركز الثالث عشر، ضمن قائمة أفضل 22 حكمًا على مستوى العالم , ويعد من بين أفضل الحكام في مصر وعلى الساحة الإفريقية .

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