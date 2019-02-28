إضراب سجين عن الطعام .. ادارة سجن راس الماء تنفي

هبة بريس

أكدت إدارة السجن المحلي رأس الماء أن الإدعاءات التي تداولتها بعض المواقع الإلكترونية بخصوص “إضراب السجين (ب.ا) عن الطعام احتجاجا على حرمانه من حقه في التطبيب وسوء المعاملة التي يتلقاها من قبل بعض الموظفين، “لا أساس لها من الصحة”.

وأوضح بلاغ للإدارة السجنية بهذا الخصوص، أن “الإدعاءات التي تم تداولها لا أساس لها من الصحة، حيث إن السجين المعني لم يتقدم بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، ويستفيد من الوجبات الغذائية المقدمة من طرف الشركة المتعاقدة بشكل عادي حسب شهادة السجناء القاطنين معه”.

وأضاف البلاغ أن السجين هو نفسه أنكر تعرضه لأي تهديد أو تعنيف من طرف الموظفين، مشيرا إلى أنه يستفيد من حقه في التطبيب على غرار باقي السجناء دون تمييز أو تفضيل، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال

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