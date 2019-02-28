مكناس .. مفتش شرطة يشهر سلاحه لتوقيف مجرم “خطير”

هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بالدائرة الثالثة عشر بولاية أمن مكناس، في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الخميس، لإشهار سلاحه الوظيفي دون استعماله، وذلك لتوقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك بعدما عرض أحد جيرانه لاعتداء جسدي وحاول تعريض موظفي الشرطة للعنف بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه كان قد اعتدى على جاره بواسطة السلاح الأبيض نتيجة حالة السكر التي كان عليها، قبل أن تتدخل عناصر الدائرة الأمنية المداومة لتوقيف المعني بالأمر، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة باستخدام السلاح الأبيض، وهو ما اضطر مفتش شرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، الأمر الذي مكن من توقيف المعني بالأمر.

وأضاف البلاغ أنه تم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية بعدما أصيب بجروح، كما تم تقديم الإسعافات الأولية للمشتبه فيه بعدما تعمد إيذاء نفسه نتيجة حالة الاندفاع القوية التي كان عليها، قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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