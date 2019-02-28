أكادير : السيارة التي اصطدمت ب “مسجد “أصحابها من حي راقي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها ، أن سائق السيارة التي اصطدمت فجر يوم أمس الاربعاء 27 فبراير الجاري ، وخلفت جريح صاحب دراجة نارية ، وخسائر مادية بتجهيزات مسجد محمد الخامس أكبر معلمة بحي تالبورجت بأكادير .

وأضافت مصادرنا أن السائق ، وبعد وقوع الحادثة وإصابته لشخص كان متوجها لعمله بدراجته النارية ، لاذا بالفرار رفقة اصدقاءه ، تاركين السيارة بالقرب من بوابة المسجد، لتندلع النيران بها ولولى تدخل حارس ليلي لاخماده لاندلعت ببوابة المسجد وبعدها جميع محتوياته.

و أوضحت مصادرنا، بان راكب الدراجة أصيب إصابات خطيرة لازال يخضع على اثرها للعلاج بالمستشفى الجهوي

الحادث خلف حالة من الهلع والخوف في صفوف الحاضرين للمشهد الذي وصف ب”المرعب”، فيما قالت مصادر ان السائق في العشرينيات من عمره يتحدر من أحد الاحياء الراقية بأكادير، لازالت لم تطله يد المصالح الامنية .

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