وجدة… تمويل الدفعة الثامنة من المشاريع المدرة للدخل لفائدة السجناء المفرج عنهم

هبة بريس : أحمد المساعد

نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بدار الطالبة بوجدة صباح يوم الخميس 28 فبراير الجاري حفل تسليم الدفعة الأولى من المعدات لفائدة النزلاء المفرج عنهم في إطار المشاريع المدرة للدخل تحت شعار “إعادة إدماجهم مسؤوليتنا جميعا” ترأسه والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة أنجاد ، والمدير الجهوي للسجون ومنسق مؤسسة محمد السادس لادماج السجناء .

وتم خلاله توزيع مجموعة من المواد و الأدوات ومساعدات عينية في مجالات الحرف والصناعة (17 مستفيد)، التجارة (25 مستفيد) والخدمات (01 مستفيد)، في إطار تمويل الانشطة المدرة للدخل لفائدة النزلاء المفرج عنهم و عددهم 43 نزلاء سابقين منهم نزيلتين .

وتروم مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء من هذه الانشطة في إعادة إدماج هؤلاء المفرج عنهم في النسيج الاقتصادي و الاجتماعي ومحاربة الهشاشة والاقصاء الاجتماعي لهذه الفئة من المجتمع حيث بلغت التكلفة الاجمالية لهذه المشاريع ما يفوق 740 ألف درهما وبشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

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