“الباطرونا” تنتخب رئيسة جديدة لفرعها بجهة الدار البيضاء سطات‎

هبة بريس – الدار البيضاء

تتواصل مراسيم تجديد مكاتب فروع اتحاد مقاولات المغرب بعدد من جهات المملكة و هاته المرة بجهة الدار البيضاء سطات و التي عقدت جمعها العام العادي لفرع اتحاد مقاولات المغرب لجهة الدار البيضاء سطات، المتواجد مقره بمدينة سطات.

وخلال هذا الجمع تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وانتخاب رئيس جديد، حيث تم وضع الثقة بإجماع الحاضرين في حياة بركة كرئيسة جديدة لفرع اتحاد مقاولات المغرب لجهة الدار البيضاء سطات خلفا لرشيد السرايدي، الذي قضى أربع سنوات في مهمة الرئاسة.

و تجدر الإشارة إلى أن حياة بركة مستثمرة بالمنطقة الصناعية بمدينة برشيد، وتشغل مهمة المديرة العامة لوحدة صناعية بنفس المنطقة، كما أنها تشغل مهمة رئاسة جمعية الصناعيين ببرشيد، وذلك خلفا لشفيق رشادي الذي يشغل حاليا مهمة سفير المغرب بكوريا الجنوبية.

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