بنشعبون: المغرب نجح في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

هبة بريس

أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أن المغرب نجح في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشاريع الممولة بشكل مشترك.

بنشعبون، أفاد في كلمته الافتتاحية لمنتدى الشراكات بين القطاعين العام والخاص 2019 المنعقد بمدينة الرباط، اليوم الخميس، أن “المغرب اتخذ خيارا واضحا لتكثيف جهود الاستثمار العام وتعزيز توفير البنيات التحتية والخدمات ذات الجودة عن طريق اللجوء الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تعتبر الاداة المثلى لتمكين البلاد من توفير البنية التحتية عالية الجودة والاستفادة من القدرة التجديدية والابداعية لدى القطاع الخاص في مجال التمويل وادارة المشاريع.

وأكد الوزير، على أن اختيار المغرب لاستضافة المنتدى يبرز نجاحه في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمشاريع الممولة بشكل مشترك، بما فيها مشروع توسيع وتأهيل مسناء الجرف الأصفر وخط القطار فائق السرعة ومركب نور للطاقة الشمسية.

وأشر بنشعبون، الى أن البنك الاسلامي للتنمية عمل منذ انشائه على دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدان ال 57 الأعضاء فيه، بمبلغ يقدر ب3.93 مليار دولار أمريكي، حيث بلغ التمويل المشترك أكثر من 45 مليار دولار، في مجالات المرافق والخدمات المالية والمعادن والطاقة والرعاية الصحية.

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