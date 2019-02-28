في إطار شراكة جديدة.. البنك الدولي يقرض المغرب سبعة ملايير درهم‎

هبة بريس – القسم الاقتصادي

يبدو أن العلاقة التي تجمع مؤسسة البنك الدولي بالمغرب ستعزز هاته المرة بقرض جديد بعدما وافق مجلس إدارة البنك الدولي على إطار الشراكة الجديدة التي ستجمعه بالرباط و التي سيمنح بموجبها للأخيرة قرضا بقيمة 700 مليون دولار.

و في هذا الصدد، ، ستتعزز الشراكة بين الرباط و البنك الدولي بالفترة الممتدة بين سنوات 2019 و2024 عبر قرض مالي بقيمة 700 مليون دولار أي ما يقارب السبعة ملايير درهم مغربي و ذلك للدفع بالقطاع الخاص لخلق وظائف بشكل ومستوى أكبر، وتقوية الموارد البشرية.

وسيعمل كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وأيضا مؤسسة التمويل الدولية، التابعة جميعا لمنظمة الأمم المتحدة، على تطوير مصادر تمويل التنمية في المغرب، اعتمادا على القطاع الخاص، والسير في اتجاه تطبيق حلول عملية ومستدامة في سبيل تحقيق أفضل جودة ممكنة بتكلفة أقل.

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