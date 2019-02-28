الخزينة العامة للمملكة.. عجز الميزانية بلغ 74 مليون درهم في يناير 2019

هبة بريس

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت في شهر يناير 2019 إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 74 مليون درهم، مقابل فائض حدد في 557 مليون درهم خلال الشهر نفسه من سنة 2018 .

وأوضحت الخزينة العامة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية برسم شهر يناير 2019، أن هذا العجز يعزى إلى رصيد سلبي بلغ 3ر11 مليار درهم ، هم الحسابات الخاصة للخزينة ، ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.

وأضافت النشرة أن المداخيل العادية بلغت 1ر19 مليار درهم في شهر يناير 2019 ، مقابل 7ر16 مليار درهم في الشهر نفسه من سنة 2018، أي بتسجيل زيادة حددت نسبتها في 1ر14 بالمائة.

ويعزى ذلك ، كما جاء في النشرة ، إلى الارتفاع المسجل في الشق المتعلق بالضرائب المباشرة ( زائد 5ر6 بالمائة) ، والضرائب غير المباشرة ( زائد 5ر21 بالمائة) ، ورسوم التسجيل والتنبر ( زائد 3ر7 بالمائة)، والمداخيل غير الضريببة ( زائد 2ر79 بالمائة).

وحسب النشرة، فإن النفقات برسم الميزانية العادية سجلت ارتفاعا بنسبة 9ر18 في المائة ( 2ر31 مليار درهم في شهر يناير 2019) ، مبرزة أن هذه الزيادة تعزى بشكل خاص إلى الارتفاع المسجل في نفقات التسيير بنسبة 6ر16 بالمائة ، ونفقة الاستثمار بنسبة 8ر25 بالمائة.

وأضافت النشرة أن الإيرادات من الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 2ر15 مليار درهم ، مع الأخذ بعين الاعتبار التحويلات التي مصدرها الميزانية العامة للاستثمار البالغة (4ر10 مليار درهم ). في حين حددت النفقات في 9ر3 مليار درهم .

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