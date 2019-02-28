ليبيريا لا تستبعد نقل سفارتها إلى القدس

نُشر بتاريخ :  2019-02-28 - 10:30
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هبة بريس - وكالات

أكد رئيس ليبيريا ولاعب كرة القدم السابق جورج ويا خلال زيارة يقوم بها إلى إسرائيل، أن إمكانية نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس لا تزال مفتوحة.

وقال ويا أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي ردا على سؤال صحيفة “يديعوت أحرونوت” بشأن نقل السفارة الليبيرية إلى القدس، إن “كل الإمكانيات مفتوحة وسوف نصل إلى النقطة التي نتحدث فيها بهذا الشأن”.

وأضاف أن لحكومة بلاده سلم أولويات، وأن هناك أمورا دولية يجب معالجتها، “وفي هذه الأثناء سوف نتركز في مواصلة التعاون بيننا في مجالات أخرى”، مشيرا إلى أنه يزور إسرائيل “بهدف تعزيز العلاقات والصداقة بين الطرفين، والدفع بالسلام”.

وكان ويا قد شارك أمس في حفل استقبال نظم لأجله في ملعب كرة القدم في القدس، كما زار حائط البراق واعتمر قلنسوة اليهود.

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