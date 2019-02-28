أكاديمية طنجة تطالب أسرة أستاذ متوفي بإعادة راتبه .. الوزارة توضح

هبة بريس

أوضح بلاغ صادر عن وزارة التربية الوطنية، تفاصيل مطالبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أسرة أستاذ متوفي بتحويل أجرته الأخيرة بسبب انقطاعه عن العمل.

وأفاد بلاغ الوزارة، أنه “بتاريخ 18 أكتوبر 2018 وجهت الأكاديمية مراسلة إلى ذوي حقوق الموظف تندرج في إطار المسطرة العادية لتسوية الوضعية المالية لمثل هذه الحالات التي تنطبق على جميع موظفي الدولة وأعوان الجماعات المحلية والمؤسسات العامة المتوفين في طور العمل”.

و عملت الأكاديمية، يضيف ذات البلاغ، على اتخاذ جميع الإجراءات ليستفيد ذوو حقوق المعني بالأمر من رصيد الوفاة بناء على: “المرسوم رقم 500-98-2 صادر في 14 من شوال 1419 (فاتح فبراير 1999) على غرار باقي موظفي الدولة وأعوان الجماعات المحلية والمؤسسات العامة المتوفين في طور العمل، يناهز قدره 70000درهما”.

هذا ويشار الى أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا يوم أمس الاربعاء المراسلة الصادرة عن الاكاديمية والتي تطالب عائلة الأستاذ المتوفي ب”إعادة أجرة الشهر المنصرم المتمثلة في مبلغ 3423 درهما، داخل أجل أقصاه 15 يوما”.

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