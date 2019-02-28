مصرع دركي في حادثة سير بإقليم سيدي بنور

نُشر بتاريخ :  2019-02-28 - 10:10
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أحمد مصباح – الجديدة

اهتز إقليم سيدي بنور، ليلة أمس الأربعاء، على وقع حادثة سير مأساوية، أسفرت عن مصرع دركي يعمل لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز الزمامرة، التابع لسرية سيدي بنور.

الدركي كان متوجها لتوه بمعية صديق له، على متن سيارة خفيفة، من مركز الزمامرة حيث يزاول بشكل رسمي عمله، في مهمة رخاصة، إلى مركز الواليدية. وفي حدود منتصف الليل، انقلبت بهما العربة، على بعد حوالي 13 كيلومترا جنوب جماعة الزمامرة. إذ قضى الدركي نحبه في الحين، فيما أصيب مرافقه بجروح متفاوتة الخطورة.

الفاجعة خلفت أسى وحزنا عميقين لدى زملائه في سرية الدرك الملكي لسيدي بنور، والفرق والمراكز التابعة لها، سيما أن الدركي المتوفى، في عقده الثالث، وهو متزوج وبدون أطفال، عرف بطيبوبته وأخلاقه الحميدة.

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