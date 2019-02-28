طارق رمضان يتهم المدعيات ضده بالتشهير والادعاء الكاذب عليه

هبة بريس - وكالات

رفع المفكر الاسلامي طارق رمضان شكوى بالتشهير والادعاء الكاذب والوهمي، ضد المداعيات الثلاث عليه في فرنسا اللواتي تتهمنه بالاغتصاب؛ وفق ما أكد محاميه إيمانويل مارسيني لوسائل إعلام فرنسية.

وقدم المفكر الاسلامي السويسري ثلاث شكاوى في مدن مونبلييه وروان وليل الفرنسية، حيث تعيش النسوة الثلاث اللواتي تتهمنه بالاغتصاب وهن: هندة العياري و”كريستل” ومونية ربّوح.

وأكد رمضان (56عاماً) أنه على عكس ما تزعمه السيدات الثلاث، فإن علاقاته الجنسية معهن كانت بالتراضي التام.

وكان القضاء الفرنسي قد وجه إلى طارق رمضان، في بداية فبراير الماضي، تهمة اغتصاب المدعيتين هندة العياري و”كريستل”.

وبعد تسعة أشهر من الحبس الاحتياطي، تم الافراج عن المفكر الإسلامي السويسري في شهر نوفمبر الماضي، مقابل كفالة مالية قيمتها 300 ألف يورو ومصادرة جواز سفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني الفرنسي؛ على أن يتم استكمال التحقيقات بشأن الاتهامات الموجهة إليه.

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