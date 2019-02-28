يهم زبناء “التيجيفي” .. عرض سككي ومواعيد جديدة لرحلات “البراق”

هبة بريس

أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية بأن قطارات “البراق”، أقلت منذ انطلاقة استغلالها التجاري في 26 نونبر الماضي، أزيد من 600 ألف مسافر، مسجلة بذلك تطورا متواصلا من أسبوع إلى أسبوع ومن شهر لآخر.

وأضاف المكتب في بلاغ له، أن قطار البراق استطاع أن يحظى بإقبال كبير منذ البداية وبإعجاب المسافرين بفضل التقليص الكبير في مدة السفر، وتقديم خدمات متميزة بالمحطات وعلى متن القطارات وتسجيل دقة في المواعيد (نسبة انتظام تتعدى 93 في المائة) وأثمنة جذابة أقنعت مختلف الشرائح من الزبناء.

وأشار البلاغ إلى أنه بعد ثلاثة أشهر من الاستغلال التجاري، ومن أجل تلبية الطلب المتزايد للمسافرين وإرضاء حاجيات تنقلاتهم، سيتم الرفع من عدد قطارات البراق من 18 قطارا إلى 20 قطارا في اليوم في الاتجاهين، كما سيتم تعديل مواعيد القطارات مع تحسين وتيرتها ومرونتها.

وأوضح في هذا السياق أنه سيتم برمجة قطارين إضافيين، على الساعة الثامنة صباحا و55 دقيقة انطلاقا من طنجة، وعلى الساعة الرابعة مساء انطلاقا من الدار البيضاء المسافرين، وقطارين إضافيين يوم الأحد، على الساعة السادسة مساء انطلاقا من الدار البيضاء المسافرين وعلى الساعة الرابعة مساء و55 دقيقة انطلاقا من طنجة، مذكرا بأن أول قطار ينطلق يوميا عند السابعة صباحا في الاتجاهيين.

وأبرز البلاغ أن هذا العرض السككي الجديد، يقدم العديد من الامتيازات، منها، مواصلات أكثر، عبر 20 قطارا في اليوم مع قطارات على رأس كل ساعة بين السابعة والعاشرة صباحا، بين الثالثة والسابعة مساء، بالإضافة لقطارات نهاية اليوم على الساعة التاسعة مساء والثامنة و55 دقيقة مساء على التوالي انطلاقا من الدارالبيضاء المسافرين وطنجة، و20 مواصلة بمحطة القنيطرة، من أجل الوجهات من ونحو مكناس وفاس والجهة الشرقية و14 مواصلة بمحطة الدار البيضاء المسافرين، من أجل الوجهات من ونحو مراكش والجنوب، فضلا عن مواصلات عديدة مع القطارت المكوكية في اتجاه مطار محمد الخامس بالدار البيضاء وسطات والجديدة، و8 مواصلات عبر حافلات سوبراتور نحو تطوان ومرتيل.

وأكد أنه تلبية للطلب المتزايد للمسافرين الأوفياء والمعجبين بقطارات البراق، لاسيما بفضل جودة التجربة الجديدة للسفر التي يقدمها، سيطلق المكتب ابتداء من شهر مارس 2019، عروضا للانخراط خاصة بهذه القطارات، على محاور البيضاء- الرباط- القنيطرة، البيضاء-طنجة، الرباط-طنجة والقنيطرة-طنجة.

وبالإضافة إلى مدة السفر الاستثنائية، والتي تمكن من ربط البيضاء بطنجة في ظرف لا يتعدى ساعتين و10 دقائق، والرباط طنجة في ظرف ساعة و20 دقيقة والقنيطرة طنجة في ظرف 50 دقيقة فقط، مكن البراق -يضيف البلاغ- من تقديم تجربة جديدة للسفر على متن القطارات والخدمات بالمحطات، موضحا أن هذه الخدمات تتمثل في ولوجيات ملائمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ونقط استقبال رحبة، وقاعات انتظار مريحة، وقاعات مخصصة لزبناء الدرجة الأولى، وأكشاك، وقاعات للصلاة، ومرافق للتسوق والإطعام السريع، ويفي وخدمات كثيرة، فالمحطات الجديدة تقدم تجربة سفر متميزة وغنية.

أما على متن القطارات، فأبرز البلاغ أن كل وسائل الراحة مضمونة في الدرجتين من إضاءة خافتة، وتكييف هواء، وموضع أقدام، ورفوف قابلة للطي، ومساحات للأمتعة ومقابس كهربائية.

كما يقدم قطار البراق -يشير البلاغ – عروضا تعريفية ملائمة للجميع. سواء من أجل تنقلات خاصة أو للترفيه أو من أجل السفر لأغراض مهنية، حتى يستفيد كل مسافر من امتيازات تعريفية للتنقل بأثمنة منخفضة، خاصة عند الإعداد المسبق للسفر.

وخلص البلاغ إلى أن المواعيد الجديدة لرحلات البراق وكل العرض السككي الخاص به مدرجة على ( www.oncf.ma) وwww.alboraq.ma وwww.oncf-voyages.ma.

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