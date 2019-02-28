رئيس المغرب الفاسي يرفض مقترح لقجع لإنهاء الصراع مع الوداد

هبة سبور – شفيق عنوري

رفض مروان بناني، رئيس المغرب الرياضي الفاسي، مقترح فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لإنهاء الصراع مع الوداد في قضية أشرف بنشرقي.

وكان لقجع قد تقدم بمقترح لكل من سعيد الناصيري، رئيس الوداد، ومروان بناني، رئيس المغرب الفاسي، بأن يدفع الأول للثاني مبلغ 437 مليون سنتيم، كمستحقات النادي من صفقة بنشرقي.

ويصر بناني على التوصل بمبلغ مليار و200 مليون سنتيم، باعتباره القيمة الحقيقية لمستحقات النادي من صفقة انتقال لاعبه السابق، من الوداد إلى الهلال السعودي.

ويهدد رئيس الفاسي، برفع القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي “طاس” لحسم الملف، في حال رفض الوداد الحل الودي ودفع المستحقات المذكورة.

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