وقفة احتجاجية صامتة لطلبة الطب بطنجة

اس.بويعقوبي- هبة بريس

احتشد طلبة الطب مساء اليوم الاربعاء 27 فبراير بساحة الأمم بمدينة طنجة، للاحتجاج بطريقة خاصة، رفضا لسياسة خوصصة قطاعي الصحة والتعليم، وكذا المرسوم الجديد الخاص بالخدمة الوطنية ونظام إصلاح الدراسات الطبية.

واختار طلبة الطب تنظيم وقفة احتجاجية صامتة، حيث ارتدوا الوزرات البيضاء والكمامات تعبيرا منهم على رفضهم التام للأوضاع التي تعرفها الكلية العمومية وكذا المصالح الطبية والمستشفيات.

وسبق لطلبة الطب بطنجة الاحتجاج بالانقطاع عن الدراسة، ضد ما يسمونه بـ “الكلية الوهمية”، ويتعلق الأمر بكلية الطب بطنجة التي لم يتم إنهاء الاشتغال بها خلال السنوات الثلاث الماضية ، حيث يتابعون طيلة هذه المدة ، دراستهم بمدرجات المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وكلية العلوم والتقنيات، مؤكدين أنه “تواجههم صعوبات في تنظيم تظاهرات ثقافية وفنية ورياضية”، “ناهيك عن مشكل ضيق الحيز المخصص في مكتبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية والنقص المهول في الطاقم الإداري والتجهيزات”.

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