الرصاص يلعلع بتمارة لتوقيف شخص عرض عناصر الأمن لاعتداء خطير

هبة بريس - و م ع

اضطر ضابط شرطة ممتاز يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، مساء اليوم الأربعاء، لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تحذيريتين، في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك بعدما أبدى مقاومة عنيفة وعرض عناصر الشرطة لاعتداء خطير وجدي بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن فرقة أمنية كانت قد انتقلت لتوقيف المشتبه فيه، المبحوث عنه على الصعيد الوطني من أجل جرائم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والسرقة بالعنف، غير أنه عرض ضابط الشرطة الممتاز للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، اضطر معه هذا الأخير لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، مما مكن من ضبط المشتبه فيه وتوقيفه بعد محاولته الفرار عبر القفز إلى ساحة منزل مجاور لمسكنه وتعرضه لجروح طفيفة.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، نقل كل من موظف الشرطة والمشتبه فيه للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم وضع هذا الأخير رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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