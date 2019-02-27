هاكرز ينشر صور اباحية في صفحات اساتذة بجامعة ابن زهر

ع .اللطيف بركة : هبة بريس

سيطر ” هاكرز” على عدد من حسابات لصفحات فايسبوكية تعود لأطر وأساتذة بجامعة ابن زهر بأكادير ، فشرع في نشر صور إباحية في بعضها، بعد قرصنة حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك.

وسارع شخص “مجهول ” إلى إرسال رسائل لعدد من أطر وأساتذة جامعة ابن زهر بمدينة أكادير، معلنا فيها عن نشر صور المعنيين في أوضاع فاضحة في موقع إباحي، مطالبا إياهم بضرورة الدخول للموقع المفترض الذي نشرت فيهم صورهم.

وهو ما دفع بكثير منهم إلى الدخول للرابط المفترض ورقن معطيات حسابهم الشخصي، والقن السري، ويعمد بعدها الهاكرز مباشرة الى قرصنة معطياتهم والسيطرة على حساباتهم ليبدأ مسلسل من الابتزازات وطلب أموال وتعبئات بإسمهم.

ووجد عدد من الضحايا أنفسهم مضطرين إلى تقديم شكايات للمصالح الأمنية بخصوص ما تعرضوا له من ابتزاز بأكادير وكذلك إنزكان ، واعطت النيابة العامة أومرها للشرطة القضائية بفتح تحقيق في شأن عدد من الشكايات تقدمت بها أطر وأساتذة، من ضمنها شكاية لاحدى الضحايا في كلية الشريعة بجامعة ابن زهر تم قرصنة حسابها بنفس الطريقة وحصل الهاكرز من ورائها على مبلغ مالي مهم.

وتسارع المصالح الأمنية الزمن للوصول إلى” الهاكرز” الذي أصبح يسيطر على حسابات ومعطيات أطر وأساتذة جامعة ابن زهر. ويتحصل من خلالها على مبالغ مالية وصفت بالمهمة.

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