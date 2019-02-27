سلا ..توقيف شخص وبحوزته 4800 قرص اكستازي

نُشر بتاريخ :  2019-02-27 - 21:29
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف شخص متلبس بحيازة 4800 قرص من مخدر الاكستازي والأقراص الطبية المخدرة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على مستوى محطة الأداء سيدي علال التازي بالطريق السيار الرابط بين طنجة والدار البيضاء، حيث تم العثور بحوزته على 3000 قرص من مخدر الإكستازي و1800 قرص من نوع ريفوتريل، علاوة على مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي تتويجا للمجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

تحميل المزيد في مجتمع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

السلطات بالجديدة تشمع مقر جماعة العدل والإحسان المحظورة

أحمد مصباح – الجديدة عمدت السلطات بالجديدة بجميع تلويناتها، على الساعة التاسعة من صباح الي…