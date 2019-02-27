السلطات بالجديدة تشمع مقر جماعة العدل والإحسان المحظورة

أحمد مصباح – الجديدة

عمدت السلطات بالجديدة بجميع تلويناتها، على الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء، إلى إغلاق وتشميع منزل تعود ملكيته إلى أحد قياديي جماعة العدل والإحسان، كائن في حي السلام بعاصمة دكالة، وذلك بموجب قرار صادر عن السلطة المحلية، مبرر من الوجهتين الواقعية والقانونية، كون الطابق الثالث من هذه البناية المخصصة أصلا للسكن، مخالف للتصميم المعماري المصادق عليه من قبل الوكالة الحضرية؛ وكون صاحبها كان يسخرها مقرا للجماعة المحظورة، ولعقد اجتماعات وتجمعات أعضائها، دون ترخيص من لدن السلطة المحلية، في خرق لمقتضيات قانون الحريات العامة.

هذا، وكان صاحب المنزل حاضرا، صباح اليوم الأربعاء، بعد أن كانت السلطة المحلية أشعرته بتاريخ ووقت مباشرة إجراءات الإغلاق والتشميع، التي نفذها باشا مدينة الجديدة، وقائد الملحقة الإدارية الثالثة، صاحبة الاختصاص الترابي، وبحضور السلطات المختصة، والأجهزة الأمنية الموازية، ممثلة على التوالي في رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة إقليم الجديدة، ورئيس “الديستي” بالجديدة، ورئيس المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بأمن الجديدة (..).