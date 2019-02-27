عاجل .. سبعة قتلى وأزيد من 14 جريح في انقلاب سيارة للنقل المزدوج بورزازات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي سبعة أشخاص مصرعهم، وأصيب ما لا يقل عن 14 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير وقعت قبل قليل من مساء اليوم الاربعاء 27 فبراير ا ضواحي مدينة ورزازات .

و علم لدى السلطات المحلية أن هذه الحادثة وقعت إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج تربط مدينة ورزازات بجماعة أيت عباس ، بعد أن هوت بأحد الاودية بالمنطقة نفسها .

وكشفت مصادر ” هبة بريس” أن حصيلة القتلى قابلة للارتفاع، بسبب خطورة الاصابات التي تعرض لها ركاب سيارة النقل المزدوج بينهم نساء وأطفال جرى نقلهم إلى قسم المستعجلات لتلقي الإسعافات بالمستشفى الاقليمي بورزازات .

وحلت الى مكان وقوع الحادثة رجال الدرك والسلطات المحلية، وتم تخصيص العديد من سيارات الاسعاف لنقل المصابين، وسيارات أخرى لنقل الموتى، وسط صدمة أهالي الضحايا في فاجعة مساء اليوم الاربعاء.

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