النيابة العامة تلتمس السجن لأربعة صحفيين وبرلماني

هبة بريس – الرباط

كشف الزميل الصحفي محمد أحداد، المتابع رفقة ثلاثة صحفيين آخرين والبرلماني عبد الحق حيسان، في شكاية رفعها حكيم بن شماس، وتتعلق “بنشر معلومات خاصة بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد، التي سبق أن شكلها مجلس المستشارين، (كشف) الفنان عن التماس النيابة العامة خلال جلسة اليوم بالسجن للصحافيين الأربعة.

وكتب محمد أحداد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلا :”النيابة العامة تلتمس السجن للصحافيين الأربعة والبرلماني حيسان في قضية بنشماس…الله أكبر..“.

هذا وكان رئيس لجنة تقصي الحقائق حول صندوق المغربي للتقاعد، عزيز بنعزوز قد طلب من رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، فتح تحقيق حول تسريب معلومات عن أشغال اللجنة سنة 2017، والتي تضمنت مداولات جلسة الاستماع لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران حول صندوق التقاعد.

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