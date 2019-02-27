يهم رجال التعليم .. إستفادة 393 موظفا من عملية الانتقال لأسباب مرضية

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية، أن عدد المستفيدين من الانتقال لأسباب مرضية برسم الموسم الدراسي 2019-2020 بلغ 393 مستفيدا، فيما بلغ عدد الذين استفادوا من التقاعد النسبي بسبب عدم القدرة البدنية 259.

وأوضحت الوزارة في بلاغ اليوم الاربعاء، أنها وضعت نتائج عمليتي معالجة طلبات الانتقال لأسباب مرضية وطلبات التقاعد النسبي بسبب عدم القدرة البدنية بالموقع الالكتروني الخاص بها.

وأضاف المصدر أن تاريخ التحاق المستفيدات والمستفيدين من الانتقال، لأسباب مرضية، بمقرات عملهم الجديدة هو التاريخ المحدد لانطلاق الموسم الدراسي 2019-2020، مبرزا أن استفادة الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية من الانتقال لأسباب مرضية تبقى مشروطة بضرورة تقديمهم لطلب التخلي عن المهام إلى المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالمديريات الإقليمية التي يعملون بها، مباشرة بعد الإعلان عن نتائج هذه العملية.

وسجل البلاغ أن الموظفات والموظفين الذين سيستفيدون من التقاعد النسبي بسبب عدم القدرة البدنية مدعوون إلى تقديم نسخة من البطاقة الوطنية وشيك ملغى أو شهادة التعريف البنكي لقسم تدبير الموارد البشرية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التابعين لها وذلك قبل 15 مارس 2019 .

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