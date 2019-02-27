وهبي ل”هبة بريس” : النقاش حول لغات التدريس مطبوع بكثير نفاق

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

قال النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في تصريح لموقع “هبة بريس” أن النقاش المثار حول لغات التدريس مطبوع بالكثير من “النفاق” من طرف الجميع.

واستغرب وهبي في ذات التصريح ، “كيف أن المسؤولين السياسيين يعبرون عن قناعاتهم حول مفهوم إصلاح التعليم من خلال التدريس باللغة العربية، وفِي المقابل يدرسون أبنائهم في البعثات الفرنسية، ويدرسون كل المواد العلمية والأدبية باللغة الفرنسية ولايريدون لابناء الفقراء تعلم اللغات ”.

واضاف وهبي انه يجب ان نخلق مواطنا يتقن اللغات العربية والامازيغية وفي نفس الوقت مواطنا كونيا منفتحا على جميع اللغات وهذا كله يصب في مصلحة البلد علما ان اقتصادنا وسوق الشغل مرتبط اساسا باللغة الفرنسية .

واردف وهبي ان البام عبر بصراحة ووضوح عن رؤيته من خلال الحث على تدريس والاهتمام باللغتين العربية والامازيغية وفي نفس الوقت الانفتاح على اللغات الاخرى لان الحداثة تقتضي ذلك حسب راي وهبي .

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