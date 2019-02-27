بعد الضجة .. “ديكاتلون” تتراجع عن تسويق “حجاب الركض” في فرنسا وتحتفظ به بالمغرب

هبة بريس - وكالات

علقت مجموعة “ديكاتلون” الفرنسية للألبسة والمعدات الرياضية، مشروعها الخاص بتسويق منتج الحجاب الرياضي في فرنسا بعد أسابيع فقط من إعلانها عن طرحه في السوق.

وقال مدير التواصل في المجموعة كزافييه ريفوار لإذاعة “إر تي أل”: “قررنا مساء الثلاثاء عدم تسويق هذا المنتج في الوقت الراهن في فرنسا”، وذلك انتقادات وجهت للمجموعة.

كما ذكرت المجموعة في بيان رسمي عبر حسابها في تويتر “تعلق ديكاتلون مشروعها لتسويق الحجاب الرياضي “كالنجي” تصديا للتهديدات التي يمكن أن تمس عمال الشركة”.

وجاء القرار حسب “ديكاتلون” بعد “العديد من المناقشات داخل المؤسسة”.

وأضاف البيان “مهمتنا هي إبتكار منتجات فعالة وبأسعار معقولة في كل أنحاء العالم.

ومن هذا المنطلق طورنا “غطاء الرأس” (حجاب كالنجي) إستجابة لإحتياجات عبر عنها عملائنا في المغرب.

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