من المسؤول عن ظاهرة استفحال المخدرات بمقاهي أوطاط الحاج إقليم بولمان

ع محياوي – هبة بريس

انتشرت بشكل كبير مظاهر تعاطي الشيشة والمخدرات ولعب القمار في بعض مقاهي وسط مدينة أوطاط الحاج إقليم بولمان – ميسور حسب مصدر ” لهبة بريس ” و التي تعد من الأكثر الظواهر الاجتماعية انتشارا على الإطلاق وتحت أنظار الجهات المسؤولة على المنطقة .

و أضاف ذات المصدر، أن الفراغ القاتل لدى فئة عريضة من الشباب هو الدافع وراء انتشار الظاهرة بل لأنها هي أشبه بالبقرة الحلوب، لدى الكثيرين، لحصد المزيد من الأموال وبشتى الطرق. هذه الآفة تمتص دماء الشباب والقاصرين منهم، بحثا عن عالم غير العالم ، حيث بدأت تتلمس طريقها الى مقاهي وسط المدينة المعروفة بنشاطها الدائم بهذه الظاهرة وأصحابها تجار للمخدرات حسب ذات المصدر .

هذه الظاهرة شكلت للعديد من الأسر الكثير من الحرج في أحيائها بسبب ارتياد تلاميذ المؤسسات التعليمية، لهذه النوعية من المقاهي بشكل تثير العديد من الأسئلة الحارقة ولعل من أبرزها الانفلات الأمني بالمدينة لمحاربة هذه الآفة التي تكاثرت بشكل مهول.

السؤال المطروح ؟ هل ستظل الجهات المسؤولة صامتة صمت القبورأمام استفحال هذه الظاهرة؟

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