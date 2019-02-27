راموس: “مباراة الكلاسيكو ستكون قتالية ونريد هذا اللقب بشدة”

هبة سبور – متابعة

أكد سيرجيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد أن مباراة اليوم أمام برشلونة لن تكون سهلة على الفريقين، إذ من المتوقع أن تكون قتالية بين اللاعبين على أرضية الميدان نظرا لأهمية الرهان، وقال : “بدون شك الفريقان سيحاولان أن يصلا للنهائي لأن الأمر يتعلق بلقب كبير

نحن نريد بشدة أن نتوج بكأس الملك بعد غياب طويل”، وتابع : “الكلاسيكو دائما يكون حماسيا ويلعب على أخطاء بسيطة للمنافس، يجب أن نكون مركزين وبمساعدة جمهورنا أعتقد أننا سنكون قادرين على الفوز والتأهل للنهائي”.

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