أسفي.. توقيف قاصرين هاجما شرطيا وحاولا سرقه سلاحه الوظيفي

هبة بريس

تمكنت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة أسفي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من توقيف قاصرين، يبلغان من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في محاولة السرقة باستخدام العنف والتي كان ضحيتها شرطي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن موظف الشرطة الضحية كان قد وصل إلى المحطة الطرقية بزيه المدني، في أعقاب انتهائه من مهمة رسمية، حيث حاول المشتبه فيهما بمعية أشخاص آخرين تعريضه لسرقة حقيبته اليدوية، التي كانت تضم لوازم وظيفته بما فيها سلاحه الوظيفي، وهو ما اضطره لإشهار هذا السلاح دون استعماله، وذلك لردع المتورطين في محاولة السرقة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير المراقبة على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتوقيف كل المساهمين والمشاركين في محاولة ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

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