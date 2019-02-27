فاجعة “قطار القاهرة” .. استقالة وزير النقل المصري

هبة بريس - وكالات

أعلن التلفزيون المصري قبول استقالة وزير النقل المصري، هشام عرفات، عقب حادث محطة مصر الذي وقع صباح اليوم الأربعاء.

وتقدم وزير النقل باستقالته إلى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وكان حادث انفجار في قطار بمحطة مصر قد أوقع نحو 30 قتيلا وأكثر من 50 مصابا.

وكشفت تقارير صحفية مصرية عديدة أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على سائق قطار محطة مصر في العاصمة القاهرة.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة المصرية بالتوجه إلى موقع الحادث ومتابعة حالة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم ولأسرهم، ومحاسبة المتسببين فيه بعد انتهاء التحقيقات.

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