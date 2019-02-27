الجزائري نبيل بنطالب يتسبب في إصابة حاريث

نُشر بتاريخ :  2019-02-27 - 13:06
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هبة سبور

أعلن نادي شالكه الألماني إصابة لاعبه الدولي المغربي، أمين حاريث،في تداريب الفريق يوم أمس الثلاثاء إثر تدخل خشن من زميله الجزائري نبيل بنطالب ،مسببا له إصابة في الكاحل الأيسر.

وسيتم إخضاع اللاعب للفحوصات الطبية اللازمة من أجل الكشف عن مدة غيابه ،حيت من المنتظر بشكر كبير أن يغيب عن مباراة السبت ضد فورتونا دوسلدورف برسم الجولة 24 للدوري الألماني الممتاز.

يٌشار، إلى أن الدولي المغربي أمين حاريث استعاد مستواه مؤخرا بعدما عاد للتشكيلة الرسمية للمدرب طيديسكو بعدما غاب في وقت سابق لأسباب انضباطية ونفسية.

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