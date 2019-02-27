تطورات تعنيف طفل بسطات…العمة رهن الاعتقال‎

هبة بريس_ سطات

علمت هبة بريس من مصادرها ان العناصر الامنية التابعة للامن الولائي بسطات تمكنت من اعتقال سيدة يشتبه فيها بتعنيف طفل قاصر، حيث تم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامّة المختصة بالدائرة القضائية بسطات لاستماع اليها للمرة الثانية.

الواقعة التي عرفتها مدينة سطات، كان مرصد حقوقي سباقا الى تفجير مجرياتها عبر اصداره لبلاغ تضمن معطيات حول الحادث مطالبا بفتح تحقيق في الموضوع، وهو ما تفاعلت معه العناصر الامنية والسلطات القضائية التي امرت بالاستماع الى السيدة التي تعتبر عمة الطفل المعنف المتخلى عنه.

بوشعيب النجار عن المرصد الوطني لتخليق الحياة العامّة ومحاربة الفساد وحماية المال العام بالمغرب، أكد في وقت سابق لميكروفون هبة بريس أن هيأته الحقوقية توصلت بمعلومات تفيد بتعرّض طفل متخلى عنه، للتعنيف على يد امرأة بحي بّام بقلب مدينة سطات، إذ أن أعضاء المرصد قاموا بتحريات أولية للتأكد من صحة المعلومات الواردة، من خلال قيامهم بجولات ماراطونية لتقصي الحقائق، ليتمكنوا من تحديد مكان وجود الطفل.

وبعد الاضطلاع على الحالة الصحية للطفل، يضيف النجار، تبين أنه يحمل آثار عنف على جسده، مما حدا باعضاء الهيأة الى الانتقال فورا لتقديم شكاية في الموضوع لدى مصلحة الشرطة، منوّها في الوقت ذاته بمجهودات النيابة العامّة وعناصر ولاية أمن سطات والسلطات المحلية بالمدينة، التي تفاعلت بشكل جد إيجابي مع موقف المرصد الحقوقي.

وناشد بوشعيب النجار الجهات الوصية باعادة الاعتبار للطفل المعنف وحماية الطفولة كافة من اشكال العنف التي تتعرض اليه، مشيرا أن جرى الاحتفاظ بالطفل بالجناح المخصص للاطفال المتخلى عنهم بمستشفى الحسن الثاني بسطات الى حين استكمال التحقيقات مع المشتبه بها.

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