مراكش تحتضن المؤتمر العالمي الرابع للخصوبة‎

نُشر بتاريخ :  2019-02-27 - 12:56
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ضاهر محمد؛ مراكش

تنظِّم مصحة مراكش للخصوبة يومي الأول و الثاني من مارس المقبل 2019 ، ملتقاها الرابع بمراكش ،و ذلك بحضور مجموعة من الخبراء و الباحثين المختصين في مجال الخصوبة و المساعدة الطبية على الإنجاب.

لقاء هذه السَّنة سيشكل فرصة جيدة لتبادل الخبرات و النقاشات حول آخر ما توصل إليه البحث العلمي في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب و التلقيح الصناعي داخل و خارج الرحم ، و أيضا كيفية تقليص نسب الفشل لهذه العمليات ، و جعلها في متناول كل الأزواج الباحثين على حل لمشاكل العقم .

وسيعرف المؤتمر حضور أطباء ، أخصائيين و خبراء باحثين من مختلف المعاهد و المستشفيات في العالم ، لإلقاء المحاضرات و مناقشة الحلول ، نذكر منهم :
‏Professeurs Samir Hamamah
‏Nicholas Stephen Mackelon
‏Isaac Jacques Kadoch
‏Norbert Gleicher
‏Sophie Brouillet
‏Franck Broekmans
‏Christine Decanter
‏Gabriel De Candolle

و بهذا فالمؤتمر سيتضمن برنامجا حافلا باللقاءات و ورشات العمل ، لطرح كل ما توصلت له الأبحاث العلمية حول التلقيح الصناعي و المساعدة الطبية على الإنجاب .

و ككل سنة يحرص منظمو المؤتمر العالمي للخصوبة بمراكش بمنح المشاركين فرصة تكوين مستمر حول آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من التقنيات و الآليات لإنجاح عملية التلقيح الصناعي داخل أو خارج الرحم .

المؤتمر العالمي الرَّابع للخصوبة ، هو أكبر ملتقى للمساعدة الطبية على الإنجاب بالمغرب و شمال إفريقيا ، هو فائدة حقيقية للخبراء و الأخصائيين ، من أطباء أساتذة و باحثين . و أمل كبير للأزواج الباحثين عن علاج لمشاكل العقم المتعددة .

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