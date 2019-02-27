مراكش تحتضن المؤتمر العالمي الرابع للخصوبة‎

ضاهر محمد؛ مراكش
تنظِّم مصحة مراكش للخصوبة يومي الأول و الثاني من مارس المقبل 2019 ، ملتقاها الرابع بمراكش ،و ذلك بحضور مجموعة من الخبراء و الباحثين المختصين في مجال الخصوبة و المساعدة الطبية على الإنجاب.
لقاء هذه السَّنة سيشكل فرصة جيدة لتبادل الخبرات و النقاشات حول آخر ما توصل إليه البحث العلمي في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب و التلقيح الصناعي داخل و خارج الرحم ، و أيضا كيفية تقليص نسب الفشل لهذه العمليات ، و جعلها في متناول كل الأزواج الباحثين على حل لمشاكل العقم .
وسيعرف المؤتمر حضور أطباء ، أخصائيين و خبراء باحثين من مختلف المعاهد و المستشفيات في العالم ، لإلقاء المحاضرات و مناقشة الحلول ، نذكر منهم :
Professeurs Samir Hamamah
Nicholas Stephen Mackelon
Isaac Jacques Kadoch
Norbert Gleicher
Sophie Brouillet
Franck Broekmans
Christine Decanter
Gabriel De Candolle
و بهذا فالمؤتمر سيتضمن برنامجا حافلا باللقاءات و ورشات العمل ، لطرح كل ما توصلت له الأبحاث العلمية حول التلقيح الصناعي و المساعدة الطبية على الإنجاب .
و ككل سنة يحرص منظمو المؤتمر العالمي للخصوبة بمراكش بمنح المشاركين فرصة تكوين مستمر حول آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من التقنيات و الآليات لإنجاح عملية التلقيح الصناعي داخل أو خارج الرحم .
المؤتمر العالمي الرَّابع للخصوبة ، هو أكبر ملتقى للمساعدة الطبية على الإنجاب بالمغرب و شمال إفريقيا ، هو فائدة حقيقية للخبراء و الأخصائيين ، من أطباء أساتذة و باحثين . و أمل كبير للأزواج الباحثين عن علاج لمشاكل العقم المتعددة .