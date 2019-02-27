الجامعة تصدر حزمة جديدة من العقوبات

هبة سبور – متابعة

اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم الثلاثاء 26 فبراير 2019، وأصدرت القرارات التالية:

* الجولة 18 :

+ تغريم السيد منير الجعواني، مدرب فريق نهضة بركان مبلغ 20 ألف درهما، لرفضه حضور الندوة الصحافية التي عقبت المباراة التي جمعت فريقه بنادي مولودية وجدة، وذلك بناء على مذكرة كل من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، الموجهة إلى الأندية بتاريخ 10 فبراير 2016 تحت عدد 938.

* الجولة 19

+ توقيف أسامة التومي، لاعب فريق أولمبيك أسفي لمباراتين نافذتين، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بمولودية وجدة، وذلك بناء على المادتين 54 و85 من قانون العقوبات.

+ توقيف عصام البودالي، لاعب فريق سريع واد زم لمباراتين نافذتين، بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالوداد الرياضي، وذلك بناء على المادتين 54 و85 من قانون العقوبات.

– بالنسبة للبطولة الوطنية اتصالات المغرب القسم الثاني:

* الجولة 21:

+ معاقبة فريق النادي القنيطري بإجرائه مباراة واحدة دون جمهور مع تغريمه مبلغ 52500 درهما، لرشق الحكم المساعد الثاني بحجر من طرف الجمهور، مما أدى إلى إصابته على المستوى الرأس الشيء الذي أدى إلى توقيف اللقاء الذي جمعه بفريق جمعية سلا لمدة 8 دقائق، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ توقيف السيد عبد الله المعروفي، مرافق فريق جمعية سلا لمباراة واحدة، مع تغريمه مبلغ 3000 درهما.

+ توقيف السيد عبد الرزاق بلعربي، مدرب فريق نهضة أتليتك الزمامرة، لمباراة واحدة وذلك مع تغريمه مبلغ 3000 درهما بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي شباب أطلس خيفرة، وذلك بناء على المادة 86 من قانون العقوبات.

+ توقيف حمزة بورزوق، لاعب فريق المغرب الفاسي لـ 3 مباريات نافذة وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بالراسينغ الرياضي، لحصوله على إنذارين وعدم امتثاله لقرار الحكم بمغادرة رقعة الملعب، مما تسبب في توقيف المباراة لمدة 4 دقائق، وذلك بناء على المادتين 52-2 و 97 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق المغرب الفاسي مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بالراسينغ الرياضي، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق شباب أطلس خنيفرة مبلغ 3750 درهما لرمي جماهيره أرضية الملعب بالقارورات خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب المسيرة، وذلك بناء على المادة 105 من قانون العقوبات.

+ تغريم فريق جمعية سلا مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 5 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بالنادي القنيطري، وذلك بناء على المادة 89 من قانون العقوبات.

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