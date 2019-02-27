فضيحة .. أكاديمية التعليم بطنجة تطالب عائلة أستاذ توفي بإعادة راتبه

هبة بريس

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مراسلة قيل أنها تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تطالب عائلة موظف تعليم بإعادة راتبه بعد وفاته.

وحسب المراسلة المذكورة، فقد “تعاقدت الأكاديمية مع المتوفي في منصب أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي بتاريخ 2017/09/06، إلا أنه انقطع عن عمله بتاريخ 2018/06/11، ما يستوجب إيقاف أجرته”.

وطالبت ذات المراسلة، عائلة الأستاذ المتوفي ب”إعادة أجرة الشهر المنصرم المتمثلة في مبلغ 3423 درهما، داخل أجل أقصاه 15 يوما”.

مراسلة الاكاديمية المذكورة، أثارت سخط النشطاء الذين طالبوا الوزارة بمواساة أسرة وعائلة الأستاذ الراحل بدل مطالبتها بإعادة الراتب المصروف.

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