حكيمة .. شابة مغربية تحدّت جميع الصعاب لتصبح سائقة “رموك”

هبة بريس

نجحت الشابة حكيمة البالغة من العمر 31 سنة، في اقتحام مهنة ذكورية، اقتصرت على الذكور فقط طيلة السنوات الماضية.

حكيمة، الشابة المغربية التي عملت في مهن مختلفة لضمان أجر محترم، راهنت على الحصول على رخصة سياقة شاحنة من النوع الكبير ثم مهنة “للذكور فقط”.

ورغم التحديات والصعوبات التي واجهتها، تمكنت حكيمة من الحصول على رخصة سياقة “رموك” ، ثم الحصول على “مهنة أحلامها” بأحد الشركات الكبرى.

اليوم، تجوب حكيمة بشاحنتها “الكبيرة” مختلف مدن ومناطق المملكة، لتوزيع المواد والمنتجات لأصحابها، مشيرة في تصريحاتها الاعلامية أن المشاكل الوحيدة التي تلقاها تكون مع “الذكور” من ممتهني نفس العمل الذين يهاجمونها بسبب “مزاحمتها لهم” حسب قولها.

الى ذلك، نجحت حكيمة في اقتحام مهنة احتكرها “الذكور” لسنوات الطويلة، أتبثت لنفسها ولأسرتها وأصدقائها أن “المستحيل ممكن”، وتدعو اليوم جميع النساء المغربيات الى العمل والاجتهاد لتحقيق أحلامهم ولعدم الاكتراث لانتقاذات الآخرين.

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