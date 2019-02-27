رئيس الوزراء المصري عن حادث القطار: حساب عسير للمقصرين

هبة بريس - وكالات

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن ما وصفه بـ”عهد الصمت” قد انتهى فيما يتعلق بالتقصير والأهمال، متوعدا بحساب “عسير” للمسؤولين عن حادث قطار أودى بحياة أكثر من 20 شخصا في القاهرة.

وسقط عشرات القتلى والجرحى في اندلاع حريق هائل في محطة القطارات الرئيسية وسط العاصمة المصرية، نجم عن اصطدام قطار بأحد الأرصفة، الأربعاء، بحسب معلومات أولية.

وقال مدبولي إن لجنة فنية بجانب النيابة العامة ستعمل على تحديد المسؤول عن الحادث، ومحاسبة المتسببين فيه.

وأضاف: “انتهى عهد الصمت أمام أي متقاعس، والحساب سيكون عسيرا لأي مسؤول مقصر”.

ولم ترد معلومات رسمية بشأن أعداد الضحايا، لكن مصادر طبية قدرت الأعداد الأولية للضحايا بما يزيد عن 20 قتيلا و50 مصابا.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0