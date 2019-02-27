حولت لمقرات لعقد اجتماعات لا قانونية .. إغلاق منازل تابعة لـ”العدل والاحسان” + صور

هبة بريس - الرباط

أقدمت المصالح المختصة، صباح يومه الاربعاء، عى إغلاق ووضع الأختام على مبان ومحلات سكنية تابعة لأعضاء منتمين ل”جماعة العدل والإحسان” لمخالفتها لقانون التعمير واستغلالها لاجتماعات لاقانونية وممارسات دينية غير مرخصة.

وأفاد مصدر مطلع، أنه تم اغلاق المنازل والمحلات المذكورة، بكل من مدينة طنجة، الجديدة وفاس، بعد حلول لجان مختصة والتي عاينت مجموعة من التجاوزات اللاقاونية.

وحسب صور توصلت هبة بريس بها، فقد تم تغيير معالم المنازل والمحلات السكنية المذكورة وتحويلها إلى مقرات للعبادة وعقد الاجتماعات غير القانونية، وذلك في خرق تام للأحكام والمقتضيات القانونية المتعلقة بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها وقانون التعمير وقانون التجمعات العمومية.

هذا وقد جرى إغلاق هذه المقرات ووضع الأختام عليها، بحضور المصالح المعنية، و في احترام تام للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

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