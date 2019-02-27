كلاسيكو الجيش : تاريخ المواجهات وأكبر الحصص

ادريس دحني – هبة سبور

مباريات نارية , وصراع تاريخي بين الفريقين …

منذ انطلاق أول بطولة مغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والى غاية بداية سنة 2019 تواجه فريق الجيش الملكي والرجاء البيضاوي في البطولة فيما مجموعه 117 مباراة فاز الرجاء في 37 مباراة، فيما فاز الفريق العسكري في 33 مباراة، وتعادل الفريقان في 47 مناسبة , وتميزت دائما مباريتهما بالندية والإثارة والفرجة والحضور الجماهيري الكبير .

كفة الأهداف رجاوية وأكبر الحصص عسكرية

بالنسبة للأهداف فالكفة تميل كذلك للرجاء بمجموع 100 هدف مقابل 99 للجيش الملكي , فيما أغلب النتائج الكبرى تصب لصالح العساكر بحيث فازو بأكبر حصة في ذهاب موسم 63-1964 بخمسة أهداف دون مقابل كما فاز بحصة 4-1 موسم 2008-2009 وموسم 2015-2016 , وفاز بنتيجة 3-1 موسم 90-1991 , أما الرجاء البيضاوي فيبقى أكبر إنتصار حققه على فريق الجيش الملكي كان بحصة 3-1 موسم 66-1967 , وموسم 2008-2009 , وموسم 2011-2012 و أخيرا موسم 2013-2014 .

اخر فوز للفريقين :

يرجع أخر فوز لفريق ليوم 23 يناير 2019 برسم المباراة المؤجلة عن الجولة 4 , وانتهت بهدفين لواحد , أما أخر فوز للجيش يعود لتاريخ 2018/2/18 بالرباط عندما فاز العساكر بهدفين لواحد من توقيع محمد كمال وضربة خطأ مهدي برحمة التي أتارت الجدل بين الحارس الزنيتي ويوسف القديوي مع الإشارة أن النسور الخضر ضيعو ضربة جزاء في الشوط الأول عن طريق ياجور .

معلومة إضافية ….

– استقبل الجيش الرجاء البيضاوي في 58 مناسبة

– فاز الجيش في 24 مباراة

– تعادل الفريقان في 25 مباراة

– فازت الرجاء في 9 مباريات

– سجل الجيش الملكي 65 هدف

– سجلت الرجاء 38 هدف

– فريق الجيش الملكي لم يشارك في البطولة الوطنية في موسم 65-1966 بسبب تفرغه للإستعداد لبطولة العالم العسكرية , وقد كان قاب قوسين أو أدنى من أن يعانق لقبها إلا أنه خسر في المباراة النهائية وإحتل مركز الوصافة .

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