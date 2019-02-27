استئنافية وجدة تخفف أحكام عدد من معتقلي جرادة‎

هبة بريس : وجدة

أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة يوم الثلاثاء 26 يناير الجاري بتخفيف الأحكام الصادرة إبتدائيا في حق مجموعة من معتقلي حراك جرادة.

بعد طلب الاستئناف الذي تقدم به دفاع مجموعة من معتقلي حراك جرادة البالغ عددهم 13 معتقلا، أصدرت محكمة الاستئناف بتخفيف الأحكام من 24 سنة موزعة بين 5 سنوات وسنة واحدة إلى 14 سنة موزعة بين سنتين ونصف و 10 أشهر نافذة سجنا القابعين بالسجن المحلي بوجدة موزعة على الشكل التالي :

عبد الخالق ميري : من 5 سنوات إلى سنتين ونصف.

حميد حمداوي : من 3 سنوات إلى سنة ونصف.

سمير لحرش : من 2 سنتين إلى سنة واحدة.

عبد الرحمن بركيش: من 2 سنتين إلى سنة واحدة.

سالم بوستة : من 2 سنتين إلى سنة واحدة.

محمد هواري : من 2 سنتين إلى سنة واحدة.

جمال موغلي : من 2 سنتين إلى سنة واحدة.

توفيق حمادي: من سنة واحدة إلى 10 أشهر.

فيصل طريبق : من سنة واحدة إلى 10 أشهر.

بوجمعة قسو : من سنة واحدة إلى 10 أشهر.

محمد اليوسفي : من سنة واحدة إلى 10 أشهر.

كمال فكراش : من سنة واحدة إلى 10 أشهر.

إسماعيل كطي : من سنة واحدة إلى 10 أشهر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0