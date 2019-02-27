طلبة الصيدلة يخوضون إضرابا وطنيا ويقاطعون الدراسة

هبة بريس

أعلن طلبة الصيدلة بكلية الطب والصيدلة بالرباط، عن انضمامهم رسميا التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب، وبالدخول في اضراب ومقاطعة الدراسة.

وحسب بلاغ صادر عن مجلس طلبة الصيدلة بكلية الطب والصيدلة الرباط، المنعقد يوم الجمعة 22 فبراير الجاري، أكد الطلبة الصيادلة على مشاركتهم في الإضراب الوطني عن الدروس النظرية، والتوجيهية، والتطبيقية اليوم الأربعاء 27 فبراير الجاري، الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية لطلبة كليات الطب بالمغرب..

وطالب طلبة الصيدلة، بضرورة “التعجيل بإصدار نص قانون يؤطر السلك الثالث بالنظام الجديد للدراسات الصيدلية”. وإعادة النظر في امتحان التأهيل المقترح وشروط نيل شهادة الدكتوراه مع إشراك الطلبة قبل اتخاذ قرار يخصهم في هذا النظام الجديد.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0