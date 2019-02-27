الرئيس الإيراني يرفض استقالة وزير الخارجية

نُشر بتاريخ :  2019-02-27 - 09:40
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هبة بريس - وكالات

رفض الرئيس الإيراني حسن روحاني استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الاربعاء 27 فبراير مشيدا “بجهوده” في خدمة البلاد، كما ورد على الموقع الالكتروني للحكومة.

وكتب روحاني في رسالة الى ظريف “اعتقد ان استقالتك تتعارض مع مصالح البلاد وأنا لا أقبلها”، كما أورد الموقع.

وكان ظريف اعلن استقالته مساء الاثنين على انستغرام، والثلاثاء دعا الى أن تستعيد وزارته “مكانتها”.

وبحسب الموقع الاخباري “انتخاب” فان قرار الاستقالة كان مرتبطا بالزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس السوري بشار الاسد الى إيران الاثنين

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