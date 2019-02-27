محمد صلاح يكشف مركزه المفضل داخل رقعة الميدان

هبة سبور – وكالات

كشف الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، عن المركز المفضل بالنسبة له، في تشكيلة المدرب الألماني يورجن كلوب.

وقال صلاح، في تصريحات أبرزها موقع “ليفربول إيكو”: “المركز المفضل؟ لقد لعبت كثيرًا هذا الموسم كمهاجم، لكني ألعب أيضًا كجناح وأحرز أثناء التواجد بهذا المركز العديد من الأهداف”.

وأردف: “أنا لا أحب أن أصف نفسي كمهاجم صريح بسبب أسلوبي في اللعب الذي لا يميل إلى الاحتفاظ بالكرة والاعتماد على القوة الجسدية”.

وتابع: “المهاجم يجب أن يتواجد أكثر في العمق للحصول على الكرة وتجاوز اللاعبين، ولكن أنا ألعب بشكل مختلف عندما أتواجد في هذا المركز”.

واستمر: “عندما ألعب كمهاجم أعود إلى الخلف للتواجد كصانع ألعاب، من أجل الحصول على الكرة والركض بها”.

وإذا تمكن صلاح من التسجيل أمام واتفورد في مباراة اليوم، سيصل إلى الهدف رقم 50 مع الريدز، وسيصبح أسرع لاعب يسجل 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي مع نادٍ واحد.

وعن ذلك علق قائلا “من الجيد أن أصل إلى 50، 51 و52 هدفًا مع الريدز، فأنا دائما أدفع نفسي لتسجيل المزيد من الأهداف وتقديم أداء أفضل”.

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