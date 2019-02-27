اعتقال عنصر بالقوات المساعدة و3 نساء متورطين في اختطاف طفلة

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بكل من بني ملال والفقيه بن صالح، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء امس الثلاثاء، من تحديد مكان الفتاة الصغيرة البالغة من العمر ثلاث سنوات، والتي كانت موضوع بلاغ بالاختطاف، وذلك بعدما تم العثور عليها بمنطقة قروية بضواحي سوق السبت أولاد النمة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن أوقفت، في إطار هذه القضية، ثلاثة مشتبه فيهم، أحدهم عنصر في القوات المساعدة، وذلك للاشتباه في علاقتهم بالتحضير وارتكاب جريمة الاختطاف، بينما تم ضبط ثلاثة نساء من عائلة أحد الموقوفين، للاشتباه في تورطهم في احتجاز الفتاة المختطفة بأحد المنازل.

وذكر المصدر ذاته بأن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت، زوال اليوم الثلاثاء، بإشعار هاتفي حول اختطاف فتاة صغيرة بالقرب من مسكنها بمدينة الفقيه بن صالح، وذلك قبل أن تسفر إجراءات البحث الميداني والتقني عن تحديد هوية المشتبه فيهم واسترجاع الفتاة الصغيرة وهي في وضعية صحية جيدة.

وقد تم، حسب البلاغ، فتح بحث قضائي مع المشتبه فيهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، والتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد من الموقوفين.

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