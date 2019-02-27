حسنية أكادير يستعيد ثلاثة من نجومه أمام أوتوهو الكونغولي

هبة سبور – شفيق عنوري

يستعيد حسنية أكادير، ثلاثة من نجومه، خلال المواجهة التي ستجمعه بمضيفه أوتوهو الكونغولي، يوم الأحد المقبل، برسم الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويتعلق الأمر بكل من القائد جلال الداودي، والمدافع سفيان بوفتيتي وعبد الحكيم ياسيني.

وغاب الثلاثي عن مباراة الفريق الماضية، والتي استضاف فيها أوتوهو على أرضية ملعبه بأكادير، وذلك بسبب تراكم البطاقات.

ويحتل الفريق السوسي الرتبة الثانية في المجموعة، برصيد 4 نقاط، فيما يأتي أوتوهو ثالثا بنقطتين.

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